15:39 05.01.2026
Путин поручил правительству принять меры для развития "Почты России"
экономика
владимир путин
почта россии
россия
экономика, владимир путин, почта россии, россия
Экономика, Владимир Путин, Почта России, Россия
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития "Почты России", а соответствующий доклад представить до 1 февраля - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития акционерного общества "Почта России", - говорится в поручении.
ЭкономикаВладимир ПутинПочта РоссииРоссия
 
 
