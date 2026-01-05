Путин поручил представить допмеры по борьбе с интернет-мошенниками

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения о дополнительных мерах по борьбе с интернет-мошенниками.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения:... По реализации дополнительных мер, в том числе организационного и межведомственного характера, направленных на пресечение мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий", - говорится в поручении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин, председатели комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов.