Путин поручил представить допмеры по борьбе с интернет-мошенниками

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения:... По реализации дополнительных мер, в том числе организационного и межведомственного характера, направленных на пресечение мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий", - говорится в поручении.