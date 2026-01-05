https://ria.ru/20260105/putin-2066477834.html
Путин назвал преодоление негативных тенденций в демографии ключевой задачей
Путин назвал преодоление негативных тенденций в демографии ключевой задачей
Преодоление негативных тенденций в демографии названо одной из ключевых задач, требующих решения в 2026 году, говорится в поручениях президента России Владимира РИА Новости, 05.01.2026
