МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин одобрил ключевые задачи национальных целей развития до 2030 года и дал соответствующие поручения, сообщила пресс-служба Кремля.
Цели экономики
- Обеспечить восстановление темпов роста и инвестиционной активности.
- Продолжить "обеление" отдельных секторов экономики.
- Ускорить внедрение перспективных технологий, в том числе в социальной сфере и госуправлении.
- Расширить импорт приоритетных товаров и услуг, не имеющих российских аналогов.
- Доработать нацпроекты для достижения технологического лидерства.
- Подготовить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики.
Задачи для поддержки семей
- Преодолеть негативные демографические тенденции.
- Повысить размер господдержки семей, в том числе на улучшение их жилищных условий, в зависимости от количества детей.
- Увеличить период выплаты пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком в многодетных семьях.
- Актуализировать региональные программы повышения рождаемости.
- Подготовить льготные тарифы в такси для многодетных семей, повысить доступность перевозок детей-инвалидов.
- Разработать комплекс мер для формирования ответственного отцовства.
Поручения в общественной сфере
- Представить предложения о новых способах борьбы с интернет-мошенниками.
- Принять меры для устойчивого развития "Почты России".
- Усовершенствовать организацию экологического туризма на охраняемых территориях.
- Подготовить инициативы для развития среднего профессионального образования.
- Создать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики.
- Внести законодательные изменения для повышение эффективности госзакупок.
Путин поручил выполнить эти задачи правительству, ЦБ, региональным властям по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
