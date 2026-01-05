Рейтинг@Mail.ru
Путин одобрил ключевые задачи национальных целей развития до 2030 года - РИА Новости, 05.01.2026
15:32 05.01.2026 (обновлено: 16:37 05.01.2026)
Путин одобрил ключевые задачи национальных целей развития до 2030 года
Путин одобрил ключевые задачи национальных целей развития до 2030 года
Президент Владимир Путин одобрил ключевые задачи национальных целей развития до 2030 года и дал соответствующие поручения, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин одобрил ключевые задачи национальных целей развития до 2030 года и дал соответствующие поручения, сообщила пресс-служба Кремля.

Цели экономики

  • Обеспечить восстановление темпов роста и инвестиционной активности.
  • Продолжить "обеление" отдельных секторов экономики.
  • Ускорить внедрение перспективных технологий, в том числе в социальной сфере и госуправлении.
  • Расширить импорт приоритетных товаров и услуг, не имеющих российских аналогов.
  • Доработать нацпроекты для достижения технологического лидерства.
  • Подготовить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики.

Задачи для поддержки семей

  • Преодолеть негативные демографические тенденции.
  • Повысить размер господдержки семей, в том числе на улучшение их жилищных условий, в зависимости от количества детей.
  • Увеличить период выплаты пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком в многодетных семьях.
  • Актуализировать региональные программы повышения рождаемости.
  • Подготовить льготные тарифы в такси для многодетных семей, повысить доступность перевозок детей-инвалидов.
  • Разработать комплекс мер для формирования ответственного отцовства.

Поручения в общественной сфере

  • Представить предложения о новых способах борьбы с интернет-мошенниками.
  • Принять меры для устойчивого развития "Почты России".
  • Усовершенствовать организацию экологического туризма на охраняемых территориях.
  • Подготовить инициативы для развития среднего профессионального образования.
  • Создать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики.
  • Внести законодательные изменения для повышение эффективности госзакупок.
Путин поручил выполнить эти задачи правительству, ЦБ, региональным властям по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
9 декабря 2025, 02:31
 
