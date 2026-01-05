https://ria.ru/20260105/putin-2066477164.html
Путин поручил повысить доступность такси для семей с детьми
Путин поручил повысить доступность такси для семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о том, как повысить доступность такси для семей с детьми - утвержденный перечень... РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил повысить доступность такси для семей с детьми
