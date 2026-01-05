Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил правительству и ЦБ ускорить внедрение технологий в экономике
15:27 05.01.2026 (обновлено: 16:59 05.01.2026)
Путин поручил правительству и ЦБ ускорить внедрение технологий в экономике
Путин поручил правительству и ЦБ ускорить внедрение технологий в экономике
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в сфере госуправления.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… ускоренное внедрение перспективных технологий в отраслях экономики, в социальной сфере и в сфере государственного управления, обратив особое внимание на необходимость применения технологий искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также региональные власти.
Путин также поручил обеспечить (в том числе за счет внебюджетных источников) финансирование национальных проектов обеспечения технологического лидерства России в объемах, необходимых для достижения ее технологического лидерства в соответствующих отраслях экономики.
Также необходимо обеспечить уточнение методики расчета некоторых ключевых показателей "национальных целей развития", включая, в частности, "Удельный вес отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации".
Также это относится к показателям "Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии" и "Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного" (с учетом распространения этого показателя в том числе на парк троллейбусов и трамваев, а также на города независимо от численности населения).
