Путин поручил правительству и ЦБ ускорить внедрение технологий в экономике

Также необходимо обеспечить уточнение методики расчета некоторых ключевых показателей "национальных целей развития", включая, в частности, "Удельный вес отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации".

Также это относится к показателям "Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии" и "Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного" (с учетом распространения этого показателя в том числе на парк троллейбусов и трамваев, а также на города независимо от численности населения).