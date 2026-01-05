https://ria.ru/20260105/putin-2066476810.html
Путин поручил правительству и ЦБ ускорить внедрение технологий в экономике
Путин поручил правительству и ЦБ ускорить внедрение технологий в экономике - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил правительству и ЦБ ускорить внедрение технологий в экономике
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в сфере госуправления. РИА Новости, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
кабмину и ЦБ РФ ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в сфере госуправления.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству РФ
совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… ускоренное внедрение перспективных технологий в отраслях экономики, в социальной сфере и в сфере государственного управления, обратив особое внимание на необходимость применения технологий искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин
, глава ЦБ Эльвира Набиуллина
, а также региональные власти.
Путин
также поручил обеспечить (в том числе за счет внебюджетных источников) финансирование национальных проектов обеспечения технологического лидерства России в объемах, необходимых для достижения ее технологического лидерства в соответствующих отраслях экономики.
Также необходимо обеспечить уточнение методики расчета некоторых ключевых показателей "национальных целей развития", включая, в частности, "Удельный вес отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации".
Также это относится к показателям "Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии" и "Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного" (с учетом распространения этого показателя в том числе на парк троллейбусов и трамваев, а также на города независимо от численности населения).