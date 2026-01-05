Путин поручил правительству "обелить" отдельные секторы экономики

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ РФ обеспечить реализацию плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач:... Обеспечение реализации плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики", - говорится в поручении.

В документе отмечается, что нужно обратить особое внимание на необходимость установления ключевых показателей эффективности в этих секторах исходя из достигнутых в 2021 году показателей собираемости налогов (с учетом изменения параметров налогообложения), а также значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году.

"Проведения мероприятий, предусмотренных названным планом, не позднее первого полугодия 2026 года", - также говорится в поручении.