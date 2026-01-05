Рейтинг@Mail.ru
15:26 05.01.2026 (обновлено: 16:49 05.01.2026)
Путин поручил правительству "обелить" отдельные секторы экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ РФ обеспечить реализацию плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики. РИА Новости, 05.01.2026
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ РФ обеспечить реализацию плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач:... Обеспечение реализации плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики", - говорится в поручении.
В документе отмечается, что нужно обратить особое внимание на необходимость установления ключевых показателей эффективности в этих секторах исходя из достигнутых в 2021 году показателей собираемости налогов (с учетом изменения параметров налогообложения), а также значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году.
"Проведения мероприятий, предусмотренных названным планом, не позднее первого полугодия 2026 года", - также говорится в поручении.
Также отмечается, что обратить внимание следует на необходимость обеспечения улучшения условий деятельности добросовестных участников экономических отношений в результате проведения мероприятий, предусмотренных названным планом.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, а ответственные за него - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
