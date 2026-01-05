Путин поручил актуализировать программы повышения рождаемости

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: актуализации региональных программ повышения рождаемости с учётом лучших региональных практик", - говорится в перечне.