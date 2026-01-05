Путин поручил актуализировать программы повышения рождаемости

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ актуализировать региональные программы повышения рождаемости, доложить о результатах до 1 июня.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: актуализации региональных программ повышения рождаемости с учётом лучших региональных практик", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также высшие должностные лица субъектов РФ.