Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил актуализировать программы повышения рождаемости - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 05.01.2026 (обновлено: 15:37 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/putin-2066476458.html
Путин поручил актуализировать программы повышения рождаемости
Путин поручил актуализировать программы повышения рождаемости - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил актуализировать программы повышения рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ актуализировать региональные программы повышения рождаемости, доложить о результатах до 1 июня. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T15:26:00+03:00
2026-01-05T15:37:00+03:00
россия
общество
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065454309_0:184:3044:1896_1920x0_80_0_0_9c291db306d754e8a059ed32a69dcaa2.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066477164.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065454309_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_160addb2c6edced10f2ebe3db7c32122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Россия, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил актуализировать программы повышения рождаемости

Путин поручил актуализировать региональные программы повышения рождаемости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ актуализировать региональные программы повышения рождаемости, доложить о результатах до 1 июня.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: актуализации региональных программ повышения рождаемости с учётом лучших региональных практик", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также высшие должностные лица субъектов РФ.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил повысить доступность такси для семей с детьми
Вчера, 15:30
 
РоссияОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала