Путин поручил организовать доработку нацпроектов по техлидерству
15:25 05.01.2026 (обновлено: 15:46 05.01.2026)
Путин поручил организовать доработку нацпроектов по техлидерству
Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ. РИА Новости, 05.01.2026
2026
Путин поручил организовать доработку нацпроектов по техлидерству

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству РФ … организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ, предусмотрев включение в каждый такой проект мероприятий, направленных на его обеспечение, и показателей, характеризующих технологическое лидерство", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Путин рассказал о стремительном развитии технологий
19 декабря 2025, 17:09
Путин рассказал о стремительном развитии технологий
19 декабря 2025, 17:09
 
