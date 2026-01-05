https://ria.ru/20260105/putin-2066476366.html
Путин поручил организовать доработку нацпроектов по техлидерству
Путин поручил организовать доработку нацпроектов по техлидерству - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил организовать доработку нацпроектов по техлидерству
Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T15:25:00+03:00
2026-01-05T15:25:00+03:00
2026-01-05T15:46:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063358937.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил организовать доработку нацпроектов по техлидерству
Путин поручил правительству организовать доработку нацпроектов по техлидерству