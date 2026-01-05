Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать комплекс мер по ответственному отцовству
15:24 05.01.2026 (обновлено: 15:35 05.01.2026)
Путин поручил разработать комплекс мер по ответственному отцовству
Путин поручил разработать комплекс мер по ответственному отцовству
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ разработать комплекс мер для формирования ответственного отцовства с целью преодоления негативных... РИА Новости, 05.01.2026
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
россия
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил разработать комплекс мер по ответственному отцовству

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ разработать комплекс мер для формирования ответственного отцовства с целью преодоления негативных демографических тенденций.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
Путин поручил проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей
Вчера, 15:30
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач: преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: разработки и реализации комплекса мер, направленных на формирование вовлеченного (ответственного) отцовства, стимулирование более активного участия мужчин в создании и планировании семьи, в уходе за детьми и их воспитании, на ведение мужчинами здорового образа жизни и сохранение их репродуктивного здоровья", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также высшие должностные лица субъектов РФ.
Путин поручил актуализировать программы повышения рождаемости
Вчера, 15:26
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллина
 
 
