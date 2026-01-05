Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач. <...> восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики", — говорится в документе.

В поручении уточняется, что этих целей необходимо достичь с учетом удержания уровня инфляции к концу 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ — от четырех до пяти процентов.