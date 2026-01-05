Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики с учетом удержания инфляции в 2026 году на уровне четырех-пяти процентов, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач. <...> восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики", — говорится в документе.
В поручении уточняется, что этих целей необходимо достичь с учетом удержания уровня инфляции к концу 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ — от четырех до пяти процентов.
Кроме того, глава государства поручил правительству и Банку России обеспечить преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации. Особое внимание при этом стоит уделить на разработку и выполнение комплекса мер, направленных на формирование вовлеченного отцовства.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 июня 2026 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, а также высшие должностные лица субъектов федерации.