Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики - РИА Новости, 05.01.2026
15:23 05.01.2026 (обновлено: 19:21 05.01.2026)
Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики
2026
центральный банк рф (цб рф), владимир путин, россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Россия, Экономика
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики с учетом удержания инфляции в 2026 году на уровне четырех-пяти процентов, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач. <...> восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики", — говорится в документе.
Путин поручил модернизировать федеральный инвестиционный налоговый вычет
Путин поручил модернизировать федеральный инвестиционный налоговый вычет
Вчера, 16:43
В поручении уточняется, что этих целей необходимо достичь с учетом удержания уровня инфляции к концу 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ — от четырех до пяти процентов.
Кроме того, глава государства поручил правительству и Банку России обеспечить преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации. Особое внимание при этом стоит уделить на разработку и выполнение комплекса мер, направленных на формирование вовлеченного отцовства.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 июня 2026 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, а также высшие должностные лица субъектов федерации.
Путин поручил правительству "обелить" отдельные секторы экономики
Путин поручил правительству "обелить" отдельные секторы экономики
Вчера, 15:26
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
Заголовок открываемого материала