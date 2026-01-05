https://ria.ru/20260105/putin-2066475826.html
Путин одобрил задачи национальных целей развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития РФ до 2030 года с учётом их доработки. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T15:22:00+03:00
2026-01-05T15:22:00+03:00
2026-01-05T15:34:00+03:00
россия
общество
владимир путин
россия
2026
