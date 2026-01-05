Рейтинг@Mail.ru
14:06 05.01.2026
Путин назначил замглавы Минюста представителем по алиментам в СНГ
Путин назначил замглавы Минюста представителем по алиментам в СНГ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил статс-секретаря - замминистра юстиции Елену Ардабьеву представителем при рассмотрении ратификации протоколов о внесении изменений в конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, которые упрощают взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в СНГ, следует из указа главы государства.
"Назначить статс-секретаря - заместителя министра юстиции Российской Федерации Ардабьеву Елену Анатольевну официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации протокола о внесении изменений в конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", - говорится в тексте указа.
Протокол подписан 13 мая 2025 года президентом РФ. Согласно документу, взыскать алименты на несовершеннолетних детей можно будет не только по решению суда, но и по судебному приказу.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Госдуму внесли проект о размере минимальных алиментов
26 ноября 2025, 12:53
 
Россия Владимир Путин СНГ Политика
 
 
