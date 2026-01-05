Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника второго класса
13:26 05.01.2026 (обновлено: 13:36 05.01.2026)
Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника второго класса
Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника второго класса
политика, владимир путин, россия, анна цивилева
Политика, Владимир Путин, Россия, Анна Цивилева
Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника второго класса

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю - заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой чин действительного государственного советника России второго класса, следует из указа главы государства.
"Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса Цивилевой Анне Евгеньевне - статс-секретарю - заместителю министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
