Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника второго класса
Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника второго класса - РИА Новости, 05.01.2026
Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника второго класса
Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю - заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой чин действительного государственного советника России
россия
Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника второго класса
Путин присвоил замглавы Цивилевой чин действительного государственного советника