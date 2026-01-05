Путин поздравил коллектив фонда "Круг добра" с пятилетием

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" с пятилетием организации, отметив, что тысячи юных пациентов в разных регионах страны искренне благодарны работе фонда.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с пятилетием фонда "Круг добра"... Вы занимаетесь благородным и очень нужным делом – оказываете медицинскую помощь детям с тяжёлыми заболеваниями, обеспечиваете их необходимыми лекарственными препаратами и техническими средствами реабилитации. Тысячи юных пациентов в разных регионах нашей страны искренне благодарны вам за неизменное внимание, заботу и поддержку", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что за прошедшие годы фонд завоевал общественное доверие, объединил вокруг своих важных задач сплоченную команду единомышленников – энергичных, ответственных, чутких к чужой беде людей.

Многогранная и востребованная деятельность фонда служит развитию медицинской науки, фармацевтической промышленности, отечественного здравоохранения в целом, добавил Путин