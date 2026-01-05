Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил коллектив фонда "Круг добра" с пятилетием - РИА Новости, 05.01.2026
09:22 05.01.2026
Путин поздравил коллектив фонда "Круг добра" с пятилетием
Путин поздравил коллектив фонда "Круг добра" с пятилетием - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поздравил коллектив фонда "Круг добра" с пятилетием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими...
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил коллектив фонда "Круг добра" с пятилетием

Путин поздравил "Круг добра" с юбилеем организации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" с пятилетием организации, отметив, что тысячи юных пациентов в разных регионах страны искренне благодарны работе фонда.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с пятилетием фонда "Круг добра"... Вы занимаетесь благородным и очень нужным делом – оказываете медицинскую помощь детям с тяжёлыми заболеваниями, обеспечиваете их необходимыми лекарственными препаратами и техническими средствами реабилитации. Тысячи юных пациентов в разных регионах нашей страны искренне благодарны вам за неизменное внимание, заботу и поддержку", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что за прошедшие годы фонд завоевал общественное доверие, объединил вокруг своих важных задач сплоченную команду единомышленников – энергичных, ответственных, чутких к чужой беде людей.
Многогранная и востребованная деятельность фонда служит развитию медицинской науки, фармацевтической промышленности, отечественного здравоохранения в целом, добавил Путин.
"Уверен, что вы и партнёры фонда "Круг добра" – представители крупных компаний, некоммерческих организаций, профильных ведомств, неравнодушные люди – и впредь будете достойно выполнять свою миссию, вносить значимый вклад в укрепление замечательных традиций благотворительности и милосердия. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - заключил российский лидер.
Путин отметил теплое и душевное отношение Цивилевой к работе Фонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поблагодарил Цивилеву и фонд "Защитники Отечества" за работу
30 декабря 2025, 14:31
 
