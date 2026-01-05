Рейтинг@Mail.ru
Пушков: для Гренландии Трамп может найти другую форму захвата контроля
12:31 05.01.2026
Пушков: для Гренландии Трамп может найти другую форму захвата контроля
Пушков: для Гренландии Трамп может найти другую форму захвата контроля
в мире
гренландия
венесуэла
сша
дональд трамп
алексей пушков
метте фредериксен
удары сша по венесуэле
в мире, гренландия, венесуэла, сша, дональд трамп, алексей пушков, метте фредериксен, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Метте Фредериксен, Удары США по Венесуэле
Пушков: для Гренландии Трамп может найти другую форму захвата контроля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков
Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Для Гренландии президент США Дональд Трамп может найти другую форму захвата контроля чем над Венесуэлой, его интересует территория, примыкающая к вожделенной Арктике и имеющая выход на Северный морской путь, полагает сенатор РФ Алексей Пушков.
Ранее Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп после операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии
4 января, 20:50
"Конечно, Гренландия - не Венесуэла. Для нее Трамп может найти другую форму захвата контроля над этой стратегически важной и богатой ресурсами территорией, примыкающую к вожделенной Арктике и имеющей выход на Северный морской путь", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, операция в Венесуэле показала, что Трамп слов на ветер не бросает, особенно когда постоянно возвращается к одной и той же теме. "Даешь Гренландию!" - одна из постоянных тем Трампа", - написал законодатель.
Также, по логике американского президента, у США не меньше прав на Гренландию, чем у Дании, и даже больше, потому что она им "нужна", добавил политик.
Кроме того, Гренландия находится в западном полушарии, где, согласно доктрине Трампа, должно быть установлено полное "американское превосходство", то есть гегемония, отметил Пушков.
"Тем более, что Гренландия долгое время была колонией Дании - и ей есть, что предъявить датчанам", - указал он.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Премьер Гренландии ответил на притязания Трампа на остров
Вчера, 11:56
 
В миреГренландияВенесуэлаСШАДональд ТрампАлексей ПушковМетте ФредериксенУдары США по Венесуэле
 
 
