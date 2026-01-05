Пушков: для Гренландии Трамп может найти другую форму захвата контроля

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Для Гренландии президент США Дональд Трамп может найти другую форму захвата контроля чем над Венесуэлой, его интересует территория, примыкающая к вожделенной Арктике и имеющая выход на Северный морской путь, полагает сенатор РФ Алексей Пушков.

"Конечно, Гренландия - не Венесуэла. Для нее Трамп может найти другую форму захвата контроля над этой стратегически важной и богатой ресурсами территорией, примыкающую к вожделенной Арктике и имеющей выход на Северный морской путь", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, операция в Венесуэле показала, что Трамп слов на ветер не бросает, особенно когда постоянно возвращается к одной и той же теме. "Даешь Гренландию!" - одна из постоянных тем Трампа", - написал законодатель.

Также, по логике американского президента, у США не меньше прав на Гренландию, чем у Дании, и даже больше, потому что она им "нужна", добавил политик.

Кроме того, Гренландия находится в западном полушарии, где, согласно доктрине Трампа, должно быть установлено полное "американское превосходство", то есть гегемония, отметил Пушков