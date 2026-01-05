https://ria.ru/20260105/pskov-2066444445.html
В Псковской области сняли все ограничения в работе интернета
В Псковской области сняли все ограничения в работе интернета - РИА Новости, 05.01.2026
В Псковской области сняли все ограничения в работе интернета
Сняты ограничения в работе интернета, введенные в Псковской области из-за фиксации БПЛА в соседних регионах, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T10:18:00+03:00
2026-01-05T10:18:00+03:00
2026-01-05T10:18:00+03:00
псковская область
михаил ведерников
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019385813_0:259:2516:1674_1920x0_80_0_0_64c6270b2d05876aeba0fe65145215ac.jpg
https://ria.ru/20251211/internet-2061463697.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019385813_84:0:2316:1674_1920x0_80_0_0_24f38e32aa5cff985a41406deb90c2b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псковская область, михаил ведерников, общество
Псковская область, Михаил Ведерников, Общество
В Псковской области сняли все ограничения в работе интернета
Губернатор Ведерников: в Псковской области сняли ограничения на работу интернета