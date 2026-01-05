Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области сняли все ограничения в работе интернета - РИА Новости, 05.01.2026
10:18 05.01.2026
В Псковской области сняли все ограничения в работе интернета
В Псковской области сняли все ограничения в работе интернета
Сняты ограничения в работе интернета, введенные в Псковской области из-за фиксации БПЛА в соседних регионах, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 05.01.2026
псковская область
2026
Новости
псковская область, михаил ведерников
Псковская область, Михаил Ведерников, Общество
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сняты ограничения в работе интернета, введенные в Псковской области из-за фиксации БПЛА в соседних регионах, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В воскресенье вечером губернатор сообщал о возможных ограничениях в работе мобильной связи и интернета.
"Все ограничения в Псковской области сняты", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Новгородской области ограничили мобильный интернет
11 декабря 2025, 17:33
 
Псковская область, Михаил Ведерников
 
 
