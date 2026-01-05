Рейтинг@Mail.ru
Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово
13:33 05.01.2026 (обновлено: 23:47 05.01.2026)
Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово
Аудиторская проверка московского аэропорта Домодедово завершена, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Московский международный аэропорт Домодедово
Московский международный аэропорт Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Аудиторская проверка московского аэропорта Домодедово завершена, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
"Как сказал Антон Германович, продавать аэропорт начнут после Нового года. Аудит завершен", — сказал Ядров.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры России взыскал в доход государства 100 процентов долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта Домодедово.
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово"
30 декабря 2025, 10:43
Заголовок открываемого материала