https://ria.ru/20260105/proverka-2066463938.html
Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово
Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово - РИА Новости, 05.01.2026
Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово
Аудиторская проверка московского аэропорта Домодедово завершена, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T13:33:00+03:00
2026-01-05T13:33:00+03:00
2026-01-05T23:47:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
антон силуанов
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44473/11/444731148_0:118:3140:1884_1920x0_80_0_0_e8ff32e7b27e625d14601b34dbf9f4f3.jpg
https://ria.ru/20251230/domodedovo-2065584220.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44473/11/444731148_237:0:2904:2000_1920x0_80_0_0_b1cd800769547722d390905609c415c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), антон силуанов, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф
Россия, Московская область (Подмосковье), Антон Силуанов, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Генеральная прокуратура РФ
Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово
Аудиторская проверка аэропорта Домодедово завершена