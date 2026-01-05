Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне сотни человек протестуют против атаки на Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
21:48 05.01.2026
В Лондоне сотни человек протестуют против атаки на Венесуэлу
В Лондоне сотни человек протестуют против атаки на Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
В Лондоне сотни человек протестуют против атаки на Венесуэлу
Несколько сотен человек в центре Лондона проводят акцию протеста против ударов США по Венесуэле и призывают отпустить венесуэльского президента Николаса Мадуро, РИА Новости, 05.01.2026
В Лондоне сотни человек протестуют против атаки на Венесуэлу

Сотни человек протестуют в центре Лондона против атаки на Венесуэлу

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Участники митинга против военной операции США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Участники митинга против военной операции США в Венесуэле. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 янв - РИА Новости. Несколько сотен человек в центре Лондона проводят акцию протеста против ударов США по Венесуэле и призывают отпустить венесуэльского президента Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, которая проходит в правительственном квартале Уайтхолл рядом с канцелярией британского премьер-министра Кира Стармера, началась около 18.00 по местному времени (21.00 мск).
Акция протеста у Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Вашингтоне проходит акция протеста против операции Трампа
3 января, 23:44
В акции участвуют представители недавно образовавшейся левой партии Your Party во главе с бывшим лидером лейбористов Джереми Корбином, представители антивоенного движения Stop the War ("Стоп войне"), профсоюзов, левых и коммунистических партий.
Участники акции вышли с плакатами, надписи на которых гласят "Руки прочь от Венесуэлы!", "Долой военных преступников", "Не продавайте кровь за нефть". Многие также несут плакаты с призывами прекратить "особые отношения" между Британией и США.
Собравшиеся скандируют "хватит бомбить Венесуэлу", "Дональд Трамп, отпусти Мадуро!", "Нет переворотам, нет войнам, Венесуэла не ваша" и "Кир Стармер, не будь трусом".
Ранее британский премьер заявил, что следит за ситуацией и не стал осуждать удары.
"Атака на Венесуэлу является дерзким нарушением всех аспектов Генеральной Ассамблеи ООН, Устава ООН, резолюций Совета Безопасности, решений Международного суда и всех прочих аспектов международного права. Дональда Трампа не интересует международное право, его интересует только власть, и, как он сам сказал, он хочет сделать Венесуэлу доступной для американских нефтяных компаний, чтобы они могли эксплуатировать ее огромные запасы нефти", - заявил, выступая на акции, Джереми Корбин.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
США не ведут войну против Венесуэлы, заявил постпред при ООН
Вчера, 19:06
 
