В Лондоне сотни человек протестуют против атаки на Венесуэлу

ЛОНДОН, 5 янв - РИА Новости. Несколько сотен человек в центре Лондона проводят акцию протеста против ударов США по Венесуэле и призывают отпустить венесуэльского президента Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, которая проходит в правительственном квартале Уайтхолл рядом с канцелярией британского премьер-министра Кира Стармера, началась около 18.00 по местному времени (21.00 мск).
В акции участвуют представители недавно образовавшейся левой партии Your Party во главе с бывшим лидером лейбористов Джереми Корбином, представители антивоенного движения Stop the War ("Стоп войне"), профсоюзов, левых и коммунистических партий.
Собравшиеся скандируют "хватит бомбить Венесуэлу", "Дональд Трамп, отпусти Мадуро!", "Нет переворотам, нет войнам, Венесуэла не ваша" и "Кир Стармер, не будь трусом".
Ранее британский премьер заявил, что следит за ситуацией и не стал осуждать удары.
"Атака на Венесуэлу является дерзким нарушением всех аспектов Генеральной Ассамблеи ООН, Устава ООН, резолюций Совета Безопасности, решений Международного суда и всех прочих аспектов международного права. Дональда Трампа не интересует международное право, его интересует только власть, и, как он сам сказал, он хочет сделать Венесуэлу доступной для американских нефтяных компаний, чтобы они могли эксплуатировать ее огромные запасы нефти", - заявил, выступая на акции, Джереми Корбин.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.