16:57 05.01.2026
Путин поручил поддержать предприятия, где снизилось производство
Путин поручил поддержать предприятия, где снизилось производство
экономика, россия, владимир путин, промышленность
Экономика, Россия, Владимир Путин, Промышленность
Путин поручил поддержать предприятия, где снизилось производство

Путин поручил поддержать компании в отраслях экономики со спадом производства

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки предприятий, работающих в отраслях экономики, где по итогам прошлого года наблюдалось снижение объемом производства, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
"Принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства", - сказано в документе.
Доложить о результатах выполнения поручения необходимо до 1 апреля 2026 года, а далее докладывать – раз в квартал.
Промышленное производство в России, по последним данным, за январь-ноябрь выросло на 0,8%. При этом в отдельных отраслях оно сократилась, например, в сфере добычи угля – на 1,5%, производства пищевых продуктов – на 0,7%.
Граффити с логотипом рубля - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Эксперт предупредил о начале разворота рубля уже в январе
3 января, 02:17
 
Экономика Россия Владимир Путин Промышленность
 
 
