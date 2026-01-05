В Забайкалье вынесли приговор местному жителю за призывы к терроризму

Уточняется, что мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности посредством сети интернет, в участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности посредством сети интернет, участии в деятельности экстремистской организации.

"По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в публикации.