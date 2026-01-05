Рейтинг@Mail.ru
15:27 05.01.2026
В Забайкалье вынесли приговор местному жителю за призывы к терроризму
В Забайкалье вынесли приговор местному жителю за призывы к терроризму
происшествия, забайкальский край, россия
Происшествия, Забайкальский край, Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МАГАДАН, 5 янв - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд признал жителя Забайкалья виновным в нескольких террористических преступлениях и приговорил его к 15 годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал антитеррористической комиссии Забайкальского края.
"По материалам УФСБ России по Забайкальскому краю вынесен приговор местному жителю 1977 года рождения, функционеру международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Установлено, что обвиняемый на личном канале одного из популярных видеохостингов неоднократно размещал видеозаписи с призывами к осуществлению террористической и экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности посредством сети интернет, в участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности посредством сети интернет, участии в деятельности экстремистской организации.
"По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в публикации.
Приговор в законную силу не вступил.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму
28 июля 2025, 06:13
 
