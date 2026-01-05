Премьер Гренландии ответил на притязания Трампа на остров

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ на притязания президента США Дональда Трампа на остров заявил, что гренландцы открыты к диалогу, подчеркнув, что общение должно проходить по правильным каналам связи.

"Мы открыты к диалогу. Мы открыты к общению. Но это должно происходить по правильным каналам (связи - ред.) и с уважением к международному праву. А правильные каналы - это не случайные и неуважительные публикации в социальных сетях", - написал Нильсен в соцсети Facebook * (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).

Премьер подчеркнул, что Гренландия многие поколения является близким и верным другом США, и именно поэтому нынешняя неоднократно повторяемая риторика Вашингтона совершенно неприемлема.

"Когда президент США говорит "Нам нужна Гренландия" и связывает нас с Венесуэлой и военным вмешательством, это не просто неправильно. Это неуважительно. Наша страна - не объект риторики сверхдержав", - подчеркнул Нильсен.

По его словам, Гренландия прекрасно осознает свое стратегическое расположение, а также то, что ее безопасность зависит от добрых друзей и прочных союзов.

"Но союзы строятся на доверии. А доверие требует уважения. Угрозы... и разговоры об аннексии никоим образом не имеют места среди друзей. Не так разговаривают с народом, который раз за разом проявляет ответственность, стабильность и верность. Хватит... Больше никаких намеков. Больше никаких фантазий об аннексии", - подчеркнул Нильсен.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.