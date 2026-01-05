Рейтинг@Mail.ru
11:56 05.01.2026
Премьер Гренландии ответил на притязания Трампа на остров
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
метте фредериксен
стивен миллер
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, метте фредериксен, стивен миллер, facebook
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, Стивен Миллер, Facebook, Удары США по Венесуэле
Премьер Гренландии ответил на притязания Трампа на остров

Премьер Нильсен: Гренландия открыта к диалогу с США

© Getty Images / Leon NealНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Getty Images / Leon Neal
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ на притязания президента США Дональда Трампа на остров заявил, что гренландцы открыты к диалогу, подчеркнув, что общение должно проходить по правильным каналам связи.
Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп после операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии
Вчера, 20:50
"Мы открыты к диалогу. Мы открыты к общению. Но это должно происходить по правильным каналам (связи - ред.) и с уважением к международному праву. А правильные каналы - это не случайные и неуважительные публикации в социальных сетях", - написал Нильсен в соцсети Facebook* (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер подчеркнул, что Гренландия многие поколения является близким и верным другом США, и именно поэтому нынешняя неоднократно повторяемая риторика Вашингтона совершенно неприемлема.
"Когда президент США говорит "Нам нужна Гренландия" и связывает нас с Венесуэлой и военным вмешательством, это не просто неправильно. Это неуважительно. Наша страна - не объект риторики сверхдержав", - подчеркнул Нильсен.
По его словам, Гренландия прекрасно осознает свое стратегическое расположение, а также то, что ее безопасность зависит от добрых друзей и прочных союзов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Премьер Дании просит Трампа не угрожать Гренландии, пишет Reuters
Вчера, 22:59
"Но союзы строятся на доверии. А доверие требует уважения. Угрозы... и разговоры об аннексии никоим образом не имеют места среди друзей. Не так разговаривают с народом, который раз за разом проявляет ответственность, стабильность и верность. Хватит... Больше никаких намеков. Больше никаких фантазий об аннексии", - подчеркнул Нильсен.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Финляндия и Норвегия выразили поддержку Дании по вопросу Гренландии
02:06
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМетте ФредериксенСтивен МиллерFacebook
 
 
