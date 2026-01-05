Рейтинг@Mail.ru
Правительство подготовит предложения об урегулировании семейных споров - РИА Новости, 05.01.2026
11:47 05.01.2026
Правительство подготовит предложения об урегулировании семейных споров
Правительство подготовит предложения об урегулировании семейных споров
2026
Правительство подготовит предложения об урегулировании семейных споров

Кабмин подготовит предложения об обязательной медиации при разводах

Дом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Правительство России подготовит предложения об обязательном досудебном урегулировании семейных споров с применением медиации, следует из плана мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.
Согласно документу, в 2026-2027 году планируется подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".
Изменения будут внесены в части, касающейся: приостановления производства по спору, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, на время проведения процедуры медиации; обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с применением медиации; проведения обязательной информационной встречи с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей и информирования граждан о возможности применения процедуры медиации на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным спорам с участием детей.
Также будет определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, правовому просвещению и правовому информированию в сфере медиации.
Кроме того, предполагается создание единого реестра медиаторов, осуществляющих деятельность по проведению процедуры медиации, в том числе в целях урегулирования семейных споров и внутрисемейных конфликтов с участием детей, в субъектах Российской Федерации.
Ответственными исполнителями назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин.
Заголовок открываемого материала