Правительство подготовит предложения об урегулировании семейных споров

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Правительство России Правительство России подготовит предложения об обязательном досудебном урегулировании семейных споров с применением медиации, следует из плана мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Согласно документу, в 2026-2027 году планируется подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".

Изменения будут внесены в части, касающейся: приостановления производства по спору, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, на время проведения процедуры медиации; обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с применением медиации; проведения обязательной информационной встречи с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей и информирования граждан о возможности применения процедуры медиации на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным спорам с участием детей.

Также будет определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, правовому просвещению и правовому информированию в сфере медиации.

Кроме того, предполагается создание единого реестра медиаторов, осуществляющих деятельность по проведению процедуры медиации, в том числе в целях урегулирования семейных споров и внутрисемейных конфликтов с участием детей, в субъектах Российской Федерации.