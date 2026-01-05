СМИ: при пожаре на швейцарском курорте погибли девять французов

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Девять французов погибли в результате пожара на швейцарском курорте Кран-Монтана, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Франции Паскаля Конфаврё.
"В результате пожара… погибли девять французских граждан", - сообщает телеканал.
Отмечается, что еще 23 француза пострадали.
Ранее полиция швейцарского кантона Вале сообщила, что все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана опознаны, россиян среди них нет.
В новогоднюю ночь около 1.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.
Власти подтвердили национальность 105 пострадавших, среди них 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.
