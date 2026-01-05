Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при пожаре на швейцарском курорте погибли девять французов
02:58 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/pozhar-2066419547.html
СМИ: при пожаре на швейцарском курорте погибли девять французов
СМИ: при пожаре на швейцарском курорте погибли девять французов
СМИ: при пожаре на швейцарском курорте погибли девять французов
Девять французов погибли в результате пожара на швейцарском курорте Кран-Монтана, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-секретаря министерства
2026-01-05T02:58:00+03:00
2026-01-05T02:58:00+03:00
в мире
вале (кантон)
франция
босния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066055497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68518641ae6882e788ad161d106eb35f.jpg
https://ria.ru/20260104/shveytsariya-2066407742.html
https://ria.ru/20260103/shveytsariya-2066234655.html
вале (кантон)
франция
босния
в мире, вале (кантон), франция, босния
В мире, Вале (кантон), Франция, Босния
СМИ: при пожаре на швейцарском курорте погибли девять французов

BFMTV: при пожаре на швейцарском курорте Кран-Монтана погибли девять французов

© AP Photo / Antonio CalanniЭкстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Antonio Calanni
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Девять французов погибли в результате пожара на швейцарском курорте Кран-Монтана, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Франции Паскаля Конфаврё.
"В результате пожара… погибли девять французских граждан", - сообщает телеканал.
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте опознаны
Вчера, 22:49
Отмечается, что еще 23 француза пострадали.
Ранее полиция швейцарского кантона Вале сообщила, что все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана опознаны, россиян среди них нет.
В новогоднюю ночь около 1.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.
Власти подтвердили национальность 105 пострадавших, среди них 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Против владельцев бара в Кран-Монтана начали расследование
3 января, 18:06
 
В миреВале (кантон)ФранцияБосния
 
 
