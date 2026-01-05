Рейтинг@Mail.ru
В промзоне Ельца после падения БПЛА произошел пожар
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 05.01.2026 (обновлено: 02:44 05.01.2026)
В промзоне Ельца после падения БПЛА произошел пожар
Пожар произошел в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА, он локализован, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.01.2026
В промзоне Ельца после падения БПЛА произошел пожар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар произошел в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА, он локализован, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал Артамонов в Telegram-канале.
Он добавил, что оперативные службы проверяют сообщения о возможном падении обломков БПЛА. Сообщение о падении обломков на здание детского сада не подтверждено, уточнил губернатор.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕлецЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
