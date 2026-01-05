https://ria.ru/20260105/pozhar-2066414865.html
В промзоне Ельца после падения БПЛА произошел пожар
В промзоне Ельца после падения БПЛА произошел пожар
Пожар произошел в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА, он локализован, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T01:26:00+03:00
2026-01-05T01:26:00+03:00
2026-01-05T02:44:00+03:00
В промзоне Ельца после падения БПЛА произошел пожар
