Священник рассказал, когда можно завершить Рождественский пост

МОСКВА 5 янв - РИА Новости. Рождественский пост завершится вечером 6 января, но многие разговляются после праздничной литургии, которую служат в ночь на 7 января и утром того же дня, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

"Согласно монастырскому уставу, 6 января нельзя вкушать пищу. Однако миряне не обязаны ориентироваться на это, хотя, при желании, могут сделать пост строже 6 января. Очень важно помнить, что Рождество Христово - момент воплощения Бога на земле. Важно, чтобы пищевые вопросы не перекрыли подготовку к празднику. Ведь бывает, что, увлекшись постом, люди сконцентрированы на чувстве голода, или приготовлениях, праздничном столе, но не на самом празднике", - сказал отец Макарий.

Он напомнил, что мирянам во время всего Рождественского поста рекомендовано как минимум не употреблять мясо, молоко, молочные продукты и яйца.

"Считается, что пост завершается с наступлением праздника, с первой звездой на небе. Но очень многие верующие захотят причаститься в праздник, а мы держим литургический пост: не едим 6-8 часов перед причастием. Поэтому фактически пост закончится для многих после Рождественского богослужения. Кто-то пойдет на литургию утром 7 января, а кто-то ночью, ведь в Рождество принято совершать и ночную литургию", - заключил собеседник агентства.

Ранее он призывал помнить о церкви и участвовать в богослужениях во время Рождественского поста, иначе пост будет "пустым" занятием.

Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января вечером – накануне праздника Рождества Христова, которому он посвящен. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в Средиземноморском регионе - с его специфической кухней, в том числе традицией винопития. Согласно Типикону (церковному уставу, на который ориентируются в первую очередь монашествующие), в последние дни перед Рождеством пост становится строже, например, запрещена рыба, а в рождественский сочельник и вовсе нельзя есть до праздника.