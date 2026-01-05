Рейтинг@Mail.ru
Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
15:22 05.01.2026
Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу
Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу
Российским гражданам настоятельно рекомендуют воздержаться от посещений Венесуэлы без крайней необходимости, говорится в предупреждении посольства РФ. РИА Новости, 05.01.2026
в мире, венесуэла, россия, сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Россия, США, Удары США по Венесуэле
Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу

Посольство РФ в Венесуэле призвало россиян воздержаться от поездок в страну

© РИА Новости / Каролина Кабрал
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российским гражданам настоятельно рекомендуют воздержаться от посещений Венесуэлы без крайней необходимости, говорится в предупреждении посольства РФ.
"В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак гражданам России настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости", - заявили в диппредставительстве.
Митинг у президентского дворца в Каракасе, на котором венесуэльцы требуют вернуть в страну захваченного США президента Николаса Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу
