Посольство Венесуэлы в Гааге сообщило, что продолжает работу - РИА Новости, 05.01.2026
14:47 05.01.2026
Посольство Венесуэлы в Гааге сообщило, что продолжает работу
Посольство Венесуэлы в Гааге сообщило, что продолжает работу
Посольство Венесуэлы в Гааге продолжает работу в обычном режиме без изменений, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии в понедельник. РИА Новости, 05.01.2026
в мире
венесуэла
сша
гаага
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
венесуэла
сша
гаага
в мире, венесуэла, сша, гаага, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон
В мире, Венесуэла, США, Гаага, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН
Посольство Венесуэлы в Гааге сообщило, что продолжает работу

Посольство Венесуэлы в Гааге продолжает работу в обычном режиме

© Flickr / ctamФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Flickr / ctam
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
ГААГА, 5 янв - РИА Новости. Посольство Венесуэлы в Гааге продолжает работу в обычном режиме без изменений, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии в понедельник.
"Да, посольство продолжает работу", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
От дальнейших комментариев по ситуации в Венесуэле в посольстве республики в Гааге отказались.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В мире, Венесуэла, США, Гаага, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН
 
 
