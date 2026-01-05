Посольство Венесуэлы в Гааге сообщило, что продолжает работу

https://ria.ru/20260105/posolstvo-2066472375.html
Посольство Венесуэлы в Гааге продолжает работу в обычном режиме без изменений, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии в понедельник. РИА Новости, 05.01.2026
в мире
