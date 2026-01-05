Рейтинг@Mail.ru
05.01.2026
13:31 05.01.2026
Посольство Венесуэлы в Риме продолжает работать в прежнем режиме
2026-01-05T13:31:00+03:00
2026-01-05T13:31:00+03:00
в мире
венесуэла
рим
николас мадуро
силия флорес
италия
венесуэла
рим
италия
в мире, венесуэла, рим, николас мадуро, силия флорес, италия
В мире, Венесуэла, Рим, Николас Мадуро, Силия Флорес, Италия
© РИА Новости / Александр Вильф
Вид города Рима
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид города Рима. Архивное фото
РИМ, 5 яна - РИА Новости. Посольство Венесуэлы в Риме заявило РИА Новости, что продолжает работу в прежнем режиме.
"Посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Итальянской Республике продолжает работать в обычном режиме. Мы готовы предоставить вам любую необходимую информацию", - говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в ответ на запрос агентства.
