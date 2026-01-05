Посольство Венесуэлы в Риме продолжает работать в прежнем режиме

РИМ, 5 яна - РИА Новости. Посольство Венесуэлы в Риме заявило РИА Новости, что продолжает работу в прежнем режиме.

"Посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Итальянской Республике продолжает работать в обычном режиме. Мы готовы предоставить вам любую необходимую информацию", - говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в ответ на запрос агентства.