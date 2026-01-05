https://ria.ru/20260105/posolstvo-2066463482.html
Посольство Венесуэлы в Риме продолжает работать в прежнем режиме
Посольство Венесуэлы в Риме продолжает работать в прежнем режиме - РИА Новости, 05.01.2026
Посольство Венесуэлы в Риме продолжает работать в прежнем режиме
Посольство Венесуэлы в Риме заявило РИА Новости, что продолжает работу в прежнем режиме. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T13:31:00+03:00
2026-01-05T13:31:00+03:00
2026-01-05T13:31:00+03:00
в мире
венесуэла
рим
николас мадуро
силия флорес
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967353928_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_71c026ee82cd363ab4750072ac161373.jpg
https://ria.ru/20260105/niderlandy-2066462526.html
https://ria.ru/20260105/maduro-2066413112.html
венесуэла
рим
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967353928_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_1fc82f29e8907fe23f5d1965a5964e2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, рим, николас мадуро, силия флорес, италия
В мире, Венесуэла, Рим, Николас Мадуро, Силия Флорес, Италия
Посольство Венесуэлы в Риме продолжает работать в прежнем режиме
РИА Новости: посольство Венесуэлы в Риме продолжает работать в обычном режиме