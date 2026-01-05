Рейтинг@Mail.ru
05.01.2026
19:37 05.01.2026
Польская полиция готовится к появлению украинских банд
Польская полиция готовится к появлению украинских банд после окончания боевых действий, заявил журналистам главный комендант полиции Польши Марек Боронь.
Польская полиция готовится к появлению украинских банд

Польская полиция готовится к появлению украинских банд после окончания конфликта

ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Польская полиция готовится к появлению украинских банд после окончания боевых действий, заявил журналистам главный комендант полиции Польши Марек Боронь.
"Давайте честно скажем себе, что то, что произойдет после окончания войны, имею в виду то, что произошло после войны на Балканах, будет сложной ситуацией для всех", - сказал Боронь.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Польша планирует в марте отменить спецзакон о помощи украинцам
Вчера, 19:32
По его мнению, после окончания боевых действий на Украине "на территории Польши могут появиться представители восточных банд, как это было в 90-х годах".
Главный комендант добавил, что польская полиция находится в контакте со службами других европейских стран, в том числе в рамках Европола. "Мы обмениваемся информацией, анализируем тенденции этой преступности", - подчеркнул Боронь.
Глава полиции заверил, что в настоящее время польские службы лучше подготовлены и оснащены для отражения угрозы организованной преступности. "Будет ли это такой же масштаб? Конечно, нет, потому что иначе организованы службы", - заверил он.
По данным правоохранительных органов, в настоящее время граждане Украины совершают в Польше больше преступлений, чем все другие иностранцы вместе взятые.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Польше будут судить украинцев за подделку документов
Вчера, 16:49
 
