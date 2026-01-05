Рейтинг@Mail.ru
Польша планирует в марте отменить спецзакон о помощи украинцам - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/polsha-2066516553.html
Польша планирует в марте отменить спецзакон о помощи украинцам
Польша планирует в марте отменить спецзакон о помощи украинцам - РИА Новости, 05.01.2026
Польша планирует в марте отменить спецзакон о помощи украинцам
​Правительство Польши планирует в марте отменить специальный закон о помощи гражданам Украины, сообщает Rzeczpospolita. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:32:00+03:00
2026-01-05T19:32:00+03:00
в мире
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756794418_0:30:2819:1616_1920x0_80_0_0_67eca4d110313032080a53101ef498a8.jpg
https://ria.ru/20260105/rmf24-2066503131.html
https://ria.ru/20260105/polsha-2066467777.html
https://ria.ru/20260103/polsha-2066131743.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756794418_350:0:2819:1852_1920x0_80_0_0_f7e949308ebcdf9b8fe1e0b2a68ee553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Польша планирует в марте отменить спецзакон о помощи украинцам

Rzeczpospolita: Польша планирует в марте отменить спецзакон о помощи украинцам

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди с флагами Польши и ЕС в Варшаве
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. ​Правительство Польши планирует в марте отменить специальный закон о помощи гражданам Украины, сообщает Rzeczpospolita.
"Власти Польши намерены в марте отменить специальный закон о помощи гражданам Украины в связи с военным конфликтом на территории этого государства", - пишет издание, подчеркивая, что после этого "украинских граждан будут трактовать так же, как и всех иностранных граждан, без особых привилегий".
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Поляки впервые за 25 лет массово покидают Германию, сообщили СМИ
Вчера, 17:48
Как отмечает газета, цель изменений — сокращение государственных расходов и переход к отношениям, основанным на "большем чувстве социальной справедливости".
​Изменения предполагают, что статус защиты аннулируется, если не подать заявление на получение личного идентификационного номера в течение 14 дней после въезда. "Несовершенная регистрация должна трактоваться как подразумеваемый отказ от временной защиты", — поясняет МВД республики.
Бесплатный доступ к врачам сохранится только при наличии страховки и уплаты взносов. Для незастрахованных лиц доступ останется только в экстренных случаях, для беременных и несовершеннолетних.
Бесплатное жилье останется доступным только на короткий срок и только для уязвимых групп: одинокие пожилые люди, инвалиды.
​МВД Польши подчеркивает, что беженцы больше не нуждаются в спецзаконе. ​"Большинство беженцев нашли работу, а их дети посещают школы и интегрировались с польскими учениками. Поэтому дальнейшее сохранение закона, содержащего специальные решения, может создать риск неравного обращения по отношению к общему правовому режиму для иностранцев", - указало ведомство.
​Пшемыслав Стахура из Фонда "Польский центр международной помощи" считает этот шаг необходимым для будущего.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Атака США на Венесуэлу и арест Мадуро вызвали волнения у польских политиков
Вчера, 14:10
​"Это шаг в правильном направлении. Необходим закон, который определит правила для всех бенефициаров временной защиты в Польше, а не только для украинцев, например, в случае притока большой группы иностранцев в результате другого конфликта", - сказал он.
​Одна из главных целей реформы — снижение напряжения в польском обществе, которое не скрывает недовольства по отношению к привилегированному положению украинцев. ​"Упразднение привилегированного положения одной группы иностранцев по отношению к другим принесет положительный эффект и большее чувство социальной справедливости. Это способствует построению отношений на партнерских принципах, а не на односторонней помощи", - считают в ведомстве.
​Однако политолог, профессор Варшавского университета Бартоломей Бискуп относится к этой идее скептически. "Я так не думаю. Во-первых, для этого уже слишком поздно, во-вторых, причиной антиукраинских настроений является не только этот спецзакон. На это наверняка повлияли ошибки в коммуникации правительств с обществом: сокрытие фактов о привилегиях и отсутствие быстрой реакции, чтобы отказаться от некоторых положений закона раньше", - отметил он.
​Несмотря на политические споры, правительство видит в изменениях способ стабилизировать рынок труда и бороться с депопуляцией. Для предпринимателей это означает
​меньшую ротацию кадров - у мигрантов будет больше стимула держаться за рабочее место для сохранения легального статуса, ​снижение затрат на рекрутинг и обучение, доступ к широкой базе работников, готовых к долгосрочному легальному трудоустройству.
По различным данным, в Польше проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Это мерзко": в Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска
3 января, 04:48
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала