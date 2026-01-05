Польша планирует в марте отменить спецзакон о помощи украинцам

Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве. Архивное фото

Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве

© AP Photo / Czarek Sokolowski Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве

ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. ​Правительство Польши планирует в марте отменить специальный закон о помощи гражданам Украины, сообщает Rzeczpospolita.

"Власти Польши намерены в марте отменить специальный закон о помощи гражданам Украины в связи с военным конфликтом на территории этого государства", - пишет издание, подчеркивая, что после этого "украинских граждан будут трактовать так же, как и всех иностранных граждан, без особых привилегий".

Как отмечает газета, цель изменений — сокращение государственных расходов и переход к отношениям, основанным на "большем чувстве социальной справедливости".

​Изменения предполагают, что статус защиты аннулируется, если не подать заявление на получение личного идентификационного номера в течение 14 дней после въезда. "Несовершенная регистрация должна трактоваться как подразумеваемый отказ от временной защиты", — поясняет МВД республики.

Бесплатный доступ к врачам сохранится только при наличии страховки и уплаты взносов. Для незастрахованных лиц доступ останется только в экстренных случаях, для беременных и несовершеннолетних.

Бесплатное жилье останется доступным только на короткий срок и только для уязвимых групп: одинокие пожилые люди, инвалиды.

​МВД Польши подчеркивает, что беженцы больше не нуждаются в спецзаконе. ​"Большинство беженцев нашли работу, а их дети посещают школы и интегрировались с польскими учениками. Поэтому дальнейшее сохранение закона, содержащего специальные решения, может создать риск неравного обращения по отношению к общему правовому режиму для иностранцев", - указало ведомство.

​Пшемыслав Стахура из Фонда "Польский центр международной помощи" считает этот шаг необходимым для будущего.

​"Это шаг в правильном направлении. Необходим закон, который определит правила для всех бенефициаров временной защиты в Польше, а не только для украинцев, например, в случае притока большой группы иностранцев в результате другого конфликта", - сказал он.

​Одна из главных целей реформы — снижение напряжения в польском обществе, которое не скрывает недовольства по отношению к привилегированному положению украинцев. ​"Упразднение привилегированного положения одной группы иностранцев по отношению к другим принесет положительный эффект и большее чувство социальной справедливости. Это способствует построению отношений на партнерских принципах, а не на односторонней помощи", - считают в ведомстве.

​Однако политолог, профессор Варшавского университета Бартоломей Бискуп относится к этой идее скептически. "Я так не думаю. Во-первых, для этого уже слишком поздно, во-вторых, причиной антиукраинских настроений является не только этот спецзакон. На это наверняка повлияли ошибки в коммуникации правительств с обществом: сокрытие фактов о привилегиях и отсутствие быстрой реакции, чтобы отказаться от некоторых положений закона раньше", - отметил он.

​Несмотря на политические споры, правительство видит в изменениях способ стабилизировать рынок труда и бороться с депопуляцией. Для предпринимателей это означает

​меньшую ротацию кадров - у мигрантов будет больше стимула держаться за рабочее место для сохранения легального статуса, ​снижение затрат на рекрутинг и обучение, доступ к широкой базе работников, готовых к долгосрочному легальному трудоустройству.