Атака США на Венесуэлу и арест Мадуро вызвали волнения у польских политиков - РИА Новости, 05.01.2026
14:10 05.01.2026
Атака США на Венесуэлу и арест Мадуро вызвали волнения у польских политиков
Атака США на Венесуэлу и арест Мадуро вызвали волнения у польских политиков
Атака США на Венесуэлу и арест президента Николаса Мадуро вызвали резкие перепалки среди польских политиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
в мире, сша, венесуэла, польша, николас мадуро, ярослав качиньский, дональд туск, оон, право и справедливость
В мире, США, Венесуэла, Польша, Николас Мадуро, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, ООН, Право и справедливость
Атака США на Венесуэлу и арест Мадуро вызвали волнения у польских политиков

Атака США на Венесуэлу и арест Мадуро вызвали перепалки среди польских политиков

Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу и арест президента Николаса Мадуро вызвали резкие перепалки среди польских политиков, передает корреспондент РИА Новости.
Начал пикировку бывший министр иностранных дел республики времен нахождения у власти партии "Право и справедливость" Мариуш Каминьский. Он опубликовал на платформе Х снимок Мадуро в сопровождении американских военных, которые держат его за обе руки.
"Посмотри, Дональд Туск, так заканчивают диктаторы", - написал экс-министр.
Данную запись прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Ух ты. А потом они ещё и обижаются на "психоправых", - говорится в его комментарии на платформе Х.
Сам Туск также подключился к дискуссии, заявив, что оппозиция уже не надеется на победу в демократичных выборах и мечтает о внешнем вмешательстве.
"Они перестали верить в свою победу на демократических выборах и начали молиться о вмешательстве извне для свержения "диктатуры Туска". Опуститься ниже уже некуда", - написал премьер на платформе Х.
Его слова о шансах оппозиции на выборах опроверг лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. "Вопреки тому, что некоторые пытаются внушить обществу, мы хотим победить на честных выборах - и мы победим! Мы верим, что зло, ложь и обман должны потерпеть поражение", - заявил Качиньский на той же платформе.
Ему ответил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский напомнил, что партия Качиньского потерпела поражение на парламентских выборах в 2023 году и потеряла власть.
"Пан Качиньский любезно написал, что "зло, ложь и обман обречены на провал". Все правильно, кроме времени глагола. Должно быть прошедшее время, потому что зло, ложь и обман потерпели поражение в 2023 году", - отметил глава МВД.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
