ВС России создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 05.01.2026 (обновлено: 12:48 05.01.2026)
ВС России создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Силы российской группировки войск "Север", ежесуточно продвигаясь вперед, создают полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей,... РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
безопасность, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север", ежесуточно продвигаясь вперед, создают полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются вперед. Подразделения шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
 
 
