Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье
Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье - РИА Новости, 05.01.2026
Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье
Грузовой поезд в Приангарье насмерть сбил трех человек, среди погибших - дети 3 и 10 лет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T07:54:00+03:00
2026-01-05T07:54:00+03:00
2026-01-05T07:54:00+03:00
происшествия
усолье-сибирское
игорь кобзев
усолье-сибирское
Новости
ru-RU
происшествия, усолье-сибирское, игорь кобзев
Происшествия, Усолье-Сибирское, Игорь Кобзев
