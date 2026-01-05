Рейтинг@Mail.ru
Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье
07:54 05.01.2026
Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье
Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье - РИА Новости, 05.01.2026
Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье
Грузовой поезд в Приангарье насмерть сбил трех человек, среди погибших - дети 3 и 10 лет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.01.2026
происшествия, усолье-сибирское, игорь кобзев
Происшествия, Усолье-Сибирское, Игорь Кобзев
Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье

Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье, погибли мужчина и двое детей

© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 5 янв - РИА Новости. Грузовой поезд в Приангарье насмерть сбил трех человек, среди погибших - дети 3 и 10 лет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Вечером в воскресенье на железнодорожном перегоне Усолье-Сибирское - Мальта грузовой поезд смертельно травмированы трех человек. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
"На 5115-м километре перегона Усолье-Сибирское - Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое - дети 3 и 10 лет", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, на предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады мужчина, который был с детьми, не реагировал.
Вчера, 22:15
 
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
