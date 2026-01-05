https://ria.ru/20260105/plen-2066430075.html
ВС России взяли в плен штурмовика ВСУ в Харьковской области
ВС России взяли в плен штурмовика ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.01.2026
ВС России взяли в плен штурмовика ВСУ в Харьковской области
Боевик 225 штурмового полка ВСУ взят в плен юго-западнее Лимана в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T06:32:00+03:00
2026-01-05T06:32:00+03:00
2026-01-05T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
ВС России взяли в плен штурмовика ВСУ в Харьковской области
РИА Новости: штурмовик 225-го полка ВСУ взят в плен в Харьковской области