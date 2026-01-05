Рейтинг@Mail.ru
Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
20:29 05.01.2026
Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции в Венесуэле
Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции в Венесуэле
Член палаты представителей США Анна Паулина Луна в понедельник призвала всех, имевших доступ к планам операции США в Венесуэле, пройти детектор лжи. РИА Новости, 05.01.2026
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
анна паулина луна
силия флорес
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, анна паулина луна, силия флорес
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Анна Паулина Луна, Силия Флорес
Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции в Венесуэле

Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции США в Венесуэле

Конгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна в понедельник призвала всех, имевших доступ к планам операции США в Венесуэле, пройти детектор лжи.
"Утечка информации о миссии в Венесуэле в прессу опасна. Любой, кто видел эти планы, должен пройти проверку на детекторе лжи", - написала Луна в соцсети X.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Мадуро заявил в суде, что не видел обвинительное заключение
Вчера, 20:23
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
Вчера, 12:48
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроАнна Паулина ЛунаСилия Флорес
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
