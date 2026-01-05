https://ria.ru/20260105/plan-2066524144.html
Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции в Венесуэле
Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции в Венесуэле
Член палаты представителей США Анна Паулина Луна в понедельник призвала всех, имевших доступ к планам операции США в Венесуэле, пройти детектор лжи. РИА Новости, 05.01.2026
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
анна паулина луна
силия флорес
