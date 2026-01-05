Названы главные факты о пиве

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пиво не является исключительно летним напитком, зимой его продажи снижаются всего на 17%, поскольку разные сорта пенного дополняют и раскрывают вкус всесезонных блюд, рассказала РИА Новости руководитель направления по качеству сырья и материалов пивоваренной компании "Балтика" Мария Филипчук.

"Пиво вовсе не является исключительно летним напитком. Зимой продажи пенного в таре всего на 17% ниже, чем в жаркое время года. Это связано с тем, что разные сорта пива дополняют и раскрывают вкус всесезонных блюд - салатов, сыров, свежих и приготовленных на гриле овощей, морепродуктов, запечённой птицы, свинины и даже десертов. Кроме того, пиво нередко используют и для приготовления блюд, маринования мяса", - рассказала эксперт.

Она также добавила, что хотя промышленный выпуск пива наладили только при Петре I , напиток из хмеля и солода в России варят уже больше тысячи лет. "Так что этот продукт не новомодный, а вполне серьёзный и родной для нашей культуры", - заметила эксперт.

По ее словам, ассортимент пива в России не становится меньше из-за ситуации в мире. Так, доля иностранных брендов в этом сегменте традиционно невысока: в 2021 году она составляла 6,2%, а в 2024 году снизилась до 5%.

"Создание современного напитка - это сложный производственный процесс, для которого нужны качественное оборудование, профессиональные пивовары и натуральное, правильно подготовленное сырьё: вода, солод, хмель и дрожжи. Только строгое выполнение всех технологических требований и процедур позволяет создавать качественный продукт с богатым вкусом", - подчеркнула Филипчук.

Вместе с тем пиво остается низкокалорийным продуктом, объяснила эксперт. В классическом светлом сорте всего около 45 килокалорий на 100 миллилитров, что значительно меньше, чем в соках и квасе. Более того, в пиве за счет применения натуральных растительных компонентов содержатся фитоэстрогены - природные вещества, которые полезны в небольших количествах.

"Вместе с тем в пиве этих веществ очень низкое содержание. Так, для того чтобы, например, пенное начало оказывать хоть какой-то эффект на гормональный фон, обычный человек должен какое-то время употреблять по 250 литров пива в сутки, что, очевидно, невозможно", - поделилась Филипчук.