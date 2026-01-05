Рейтинг@Mail.ru
07:33 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/pivo-2066432112.html
Названы главные факты о пиве
россия, петр i, новый год
Россия, Петр I, Новый год
© Depositphotos.com / NitrubКружка пива
Кружка пива - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Depositphotos.com / Nitrub
Кружка пива. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пиво не является исключительно летним напитком, зимой его продажи снижаются всего на 17%, поскольку разные сорта пенного дополняют и раскрывают вкус всесезонных блюд, рассказала РИА Новости руководитель направления по качеству сырья и материалов пивоваренной компании "Балтика" Мария Филипчук.
"Пиво вовсе не является исключительно летним напитком. Зимой продажи пенного в таре всего на 17% ниже, чем в жаркое время года. Это связано с тем, что разные сорта пива дополняют и раскрывают вкус всесезонных блюд - салатов, сыров, свежих и приготовленных на гриле овощей, морепродуктов, запечённой птицы, свинины и даже десертов. Кроме того, пиво нередко используют и для приготовления блюд, маринования мяса", - рассказала эксперт.
Она также добавила, что хотя промышленный выпуск пива наладили только при Петре I, напиток из хмеля и солода в России варят уже больше тысячи лет. "Так что этот продукт не новомодный, а вполне серьёзный и родной для нашей культуры", - заметила эксперт.
По ее словам, ассортимент пива в России не становится меньше из-за ситуации в мире. Так, доля иностранных брендов в этом сегменте традиционно невысока: в 2021 году она составляла 6,2%, а в 2024 году снизилась до 5%.
"Создание современного напитка - это сложный производственный процесс, для которого нужны качественное оборудование, профессиональные пивовары и натуральное, правильно подготовленное сырьё: вода, солод, хмель и дрожжи. Только строгое выполнение всех технологических требований и процедур позволяет создавать качественный продукт с богатым вкусом", - подчеркнула Филипчук.
Вместе с тем пиво остается низкокалорийным продуктом, объяснила эксперт. В классическом светлом сорте всего около 45 килокалорий на 100 миллилитров, что значительно меньше, чем в соках и квасе. Более того, в пиве за счет применения натуральных растительных компонентов содержатся фитоэстрогены - природные вещества, которые полезны в небольших количествах.
"Вместе с тем в пиве этих веществ очень низкое содержание. Так, для того чтобы, например, пенное начало оказывать хоть какой-то эффект на гормональный фон, обычный человек должен какое-то время употреблять по 250 литров пива в сутки, что, очевидно, невозможно", - поделилась Филипчук.
Разнообразие российского пива насчитывает тысячи сортов, способных дополнить любое блюдо, так что этому напитку самое место на новогоднем столе, заключила она. Так, темный насыщенный портер или стаут выделят сливочный вкус пломбира и дополнят вкус шоколадного торта. Пшеничное пиво подойдет к морепродуктам, а IPA (индийский пейл-эль) - к запечённому мясу.
РоссияПетр IНовый год
 
 
