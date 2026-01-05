В Пензенской области задержали подозреваемого в содействии терроризму

САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности из-за финансирования деструктивного движения, он задержан, сообщили в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве добавили, что 44-летний фигурант уголовного дела задержан, проводятся следственные действия, направленные на документирование дополнительных эпизодов его преступной деятельности. Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.