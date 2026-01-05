Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области задержали подозреваемого в содействии терроризму
12:09 05.01.2026
В Пензенской области задержали подозреваемого в содействии терроризму
В Пензенской области задержали подозреваемого в содействии терроризму - РИА Новости, 05.01.2026
В Пензенской области задержали подозреваемого в содействии терроризму
Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности из-за финансирования деструктивного движения, он задержан,... РИА Новости, 05.01.2026
происшествия, пензенская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Пензенская область, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Пензенской области задержали подозреваемого в содействии терроризму

Жителя Пензенской области задержали по подозрению в финансировании терроризма

САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности из-за финансирования деструктивного движения, он задержан, сообщили в региональном управлении ФСБ.
"Установлено, что злоумышленник, располагая информацией о признании деструктивного движения на территории России террористической организацией, поддерживал посредством сети интернет контакты с её участниками за рубежом, в том числе на территории Украины. Кроме того, осуществил 19 переводов денежных средств на финансовые реквизиты данной террористической организации на общую сумму более 100 тысяч рублей. Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ", - сообщили в пресс-службе УФСБ.
В ведомстве добавили, что 44-летний фигурант уголовного дела задержан, проводятся следственные действия, направленные на документирование дополнительных эпизодов его преступной деятельности. Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска за оправдание терроризма
17 января 2024, 10:25
 
