У сотрудницы клиники, где умерла пациентка, не было высшего образования
У сотрудницы клиники, где умерла пациентка, не было высшего образования
У сотрудницы московской клиники, в которой умерла пациентка, не было высшего медицинского образования, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.01.2026
