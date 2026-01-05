Рейтинг@Mail.ru
У сотрудницы клиники, где умерла пациентка, не было высшего образования
21:57 05.01.2026
У сотрудницы клиники, где умерла пациентка, не было высшего образования
У сотрудницы московской клиники, в которой умерла пациентка, не было высшего медицинского образования, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.01.2026
здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
У сотрудницы клиники, где умерла пациентка, не было высшего образования

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. У сотрудницы московской клиники, в которой умерла пациентка, не было высшего медицинского образования, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В понедельник ведомство сообщило, что сотруднице клиники, которая проводила процедуры скончавшейся пациентке, предъявлено обвинение.
"У фигурантки нет высшего медицинского образования", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что погибшая - 38-летняя блогер Юлия Бурцева.
В Москве проверяют информацию о клинической смерти пациентки в клинике
4 января, 18:08
