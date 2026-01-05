Рейтинг@Mail.ru
В операции США по похищению Мадуро с женой участвовало ФБР, заявил Патель - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/patel-2066493626.html
В операции США по похищению Мадуро с женой участвовало ФБР, заявил Патель
В операции США по похищению Мадуро с женой участвовало ФБР, заявил Патель - РИА Новости, 05.01.2026
В операции США по похищению Мадуро с женой участвовало ФБР, заявил Патель
В операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой участвовало подразделение ФБР, предназначенное для спасения заложников, заявил глава РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:48:00+03:00
2026-01-05T16:48:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
кэш патель
николас мадуро
фбр
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1aacf898422d467c4693aa4c7a594d73.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066483221.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720265_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_67a0406d9b9e5dcf8ed3a4a2d8af66aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, кэш патель, николас мадуро, фбр, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Кэш Патель, Николас Мадуро, ФБР, Удары США по Венесуэле
В операции США по похищению Мадуро с женой участвовало ФБР, заявил Патель

Патель: в операции США по похищению Мадуро с супругой участвовало ФБР

© AP Photo / Matt RourkeГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. В операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой участвовало подразделение ФБР, предназначенное для спасения заложников, заявил глава ведомства Кэш Патель.
"Группа оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации ФБР (CIRG) руководит нашими подразделениями тактической авиации и специализированных операций, включая группу по освобождению заложников... Они были включены в состав штурмовой группы, а также морских сил", - сказал Патель каналу Fox News, отвечая на вопрос о роли бюро в операции.
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке
Вчера, 15:52
 
В миреСШАВенесуэлаКэш ПательНиколас МадуроФБРУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала