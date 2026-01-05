В операции США по похищению Мадуро с женой участвовало ФБР, заявил Патель

https://ria.ru/20260105/patel-2066493626.html
В операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой участвовало подразделение ФБР, предназначенное для спасения заложников, заявил глава РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:48:00+03:00
2026-01-05T16:48:00+03:00
2026-01-05T16:48:00+03:00
