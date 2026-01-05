https://ria.ru/20260105/parizh-2066461310.html
Два пассажира пригородной электрички RER получили ранения в результате нападения с ножом в департаменте Ивелин недалеко от Парижа, сообщает в понедельник газета РИА Новости, 05.01.2026
Parisien: в пригороде Парижа два человека пострадали при нападении в электричке
ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости.
Два пассажира пригородной электрички RER получили ранения в результате нападения с ножом в департаменте Ивелин недалеко от Парижа, сообщает в понедельник газета Parisien
"Два человека были ранены ножом мужчиной, который напал на них в RER на линии А в понедельник утром в Ивелине", - говорится в материале.
Один из пострадавших получил легкие ранения рук и щеки. На него напали, когда он спал в поезде. Вторая жертва была подверглась нападению уже на станции. На данный момент неизвестно, насколько серьезные ранения получила вторая жертва. Мужчина, напавший на пассажиров электрички, остается в бегах, говорится в материале.
Это не первое нападение на пассажиров французского общественного транспорта. Радиостанция ici сообщала 30 декабря 2025 года, что неизвестный с молотком напал на двух человек в метро Парижа
. Он нанес ранения двум пассажирам, требуя отдать ему все, что у них было. После этого мужчина попытался напасть на полицейских, но был ими задержан.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на автономное агентство парижского транспорта (RATP) сообщало 26 декабря, что три женщины пострадали в результате нападения на них неизвестного с ножом в парижском метрополитене. Жертвы нападения получили легкие ранения, подозреваемый был задержан французскими правоохранителями.