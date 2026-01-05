В пригороде Парижа два человека пострадали при нападении в электричке

ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Два пассажира пригородной электрички RER получили ранения в результате нападения с ножом в департаменте Ивелин недалеко от Парижа, сообщает в понедельник газета Parisien

"Два человека были ранены ножом мужчиной, который напал на них в RER на линии А в понедельник утром в Ивелине", - говорится в материале.

Один из пострадавших получил легкие ранения рук и щеки. На него напали, когда он спал в поезде. Вторая жертва была подверглась нападению уже на станции. На данный момент неизвестно, насколько серьезные ранения получила вторая жертва. Мужчина, напавший на пассажиров электрички, остается в бегах, говорится в материале.

Это не первое нападение на пассажиров французского общественного транспорта. Радиостанция ici сообщала 30 декабря 2025 года, что неизвестный с молотком напал на двух человек в метро Парижа . Он нанес ранения двум пассажирам, требуя отдать ему все, что у них было. После этого мужчина попытался напасть на полицейских, но был ими задержан.