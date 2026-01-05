Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой
17:14 05.01.2026
Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой
Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой
Военный кредит, который страны ЕС решили взять в пользу Украины, является аферой, потому что Киев его никогда не вернёт, поэтому Венгрия не будет принимать в... РИА Новости, 05.01.2026
Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой

Орбан назвал аферой военный кредит ЕС в пользу Украины

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. Военный кредит, который страны ЕС решили взять в пользу Украины, является аферой, потому что Киев его никогда не вернёт, поэтому Венгрия не будет принимать в этом участия, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Деньги венгров не будут отданы Украине. Имеющиеся экономические ресурсы будут мобилизованы в интересах венгров, и никаких военных займов предоставляться не будет... Мы убеждены, что кредит ЕС - это афера. Они называют это кредитом, но все знают, что украинцы его не вернут", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле с спецоперацией на Украине
Вчера, 15:33
Он подчеркнул, что Венгрия не будет "посылать солдат или оружие Украине" и не примет решения Брюсселя, который хочет превратить страны-члены ЕС в страны с военной экономикой, вместо этого будет строить "мирную экономику".
"Жизнь существует и за пределами Брюсселя. Брюссель - не единственный вариант, членство в ЕС важно для Венгрии, оно также предоставляет важные экономические возможности, но если бы мы оказались в ловушке этого единственного блока, мы бы зависели от него во всём. Во имя взаимосвязи стоит развивать наилучшие возможные отношения с каждым экономическим блоком. Это справедливо и для США, Китая, России, арабского мира и тюркского мира", - отметил Орбан.
По его словам, в 2025 году завершилась эпоха "либерального миропорядка" и началась "эпоха наций".
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Орбан пожелал Европе вернуться к здравому смыслу
1 января, 12:15
 
В мире Венгрия Украина Брюссель Виктор Орбан Евросоюз
 
 
