Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой

БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. Военный кредит, который страны ЕС решили взять в пользу Украины, является аферой, потому что Киев его никогда не вернёт, поэтому Венгрия не будет принимать в этом участия, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.