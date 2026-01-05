Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой

БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. Военный кредит, который страны ЕС решили взять в пользу Украины, является аферой, потому что Киев его никогда не вернёт, поэтому Венгрия не будет принимать в этом участия, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Деньги венгров не будут отданы Украине. Имеющиеся экономические ресурсы будут мобилизованы в интересах венгров, и никаких военных займов предоставляться не будет... Мы убеждены, что кредит ЕС - это афера. Они называют это кредитом, но все знают, что украинцы его не вернут", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
"Жизнь существует и за пределами Брюсселя. Брюссель - не единственный вариант, членство в ЕС важно для Венгрии, оно также предоставляет важные экономические возможности, но если бы мы оказались в ловушке этого единственного блока, мы бы зависели от него во всём. Во имя взаимосвязи стоит развивать наилучшие возможные отношения с каждым экономическим блоком. Это справедливо и для США, Китая, России, арабского мира и тюркского мира", - отметил Орбан.
По его словам, в 2025 году завершилась эпоха "либерального миропорядка" и началась "эпоха наций".
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
