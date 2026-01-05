Рейтинг@Mail.ru
Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле с спецоперацией на Украине
15:33 05.01.2026
Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле с спецоперацией на Украине
2026-01-05T15:33:00+03:00
2026-01-05T15:33:00+03:00
в мире
россия
сша
венесуэла
николас мадуро
виктор орбан
силия флорес
оон
россия
сша
венесуэла
в мире, россия, сша, венесуэла, николас мадуро, виктор орбан, силия флорес, оон, нато
В мире, Россия, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Виктор Орбан, Силия Флорес, ООН, НАТО
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле со специальной военной операцией на Украине, поскольку это две принципиально разные ситуации.
"Я не хочу сравнивать российско-украинскую войну с американо-венесуэльской ситуацией. Обе ситуации имеют совершенно разные политические контексты и правовые основы. Поэтому сравнение нам мало чем поможет, мы должны принимать каждую ситуацию такой, какая она есть", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан оценил события в Венесуэле по отношению к экономике Венгрии
Вчера, 14:55
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Премьер Чехии прокомментировал действия США в Венесуэле
Вчера, 14:08
 
