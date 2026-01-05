Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле с спецоперацией на Украине

БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле со специальной военной операцией на Украине, поскольку это две принципиально разные ситуации.
"Я не хочу сравнивать российско-украинскую войну с американо-венесуэльской ситуацией. Обе ситуации имеют совершенно разные политические контексты и правовые основы. Поэтому сравнение нам мало чем поможет, мы должны принимать каждую ситуацию такой, какая она есть", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.