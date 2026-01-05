https://ria.ru/20260105/orban-2066473110.html
Орбан оценил события в Венесуэле по отношению к экономике Венгрии
Орбан оценил события в Венесуэле по отношению к экономике Венгрии - РИА Новости, 05.01.2026
Орбан оценил события в Венесуэле по отношению к экономике Венгрии
События в Венесуэле будут иметь благоприятные последствия для экономики Венгрии, поскольку Будапешт заинтересован в том, чтобы США контролировали больше запасов РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:55:00+03:00
2026-01-05T14:55:00+03:00
2026-01-05T14:55:00+03:00
в мире
сша
венгрия
виктор орбан
николас мадуро
дональд трамп
венесуэла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg
https://ria.ru/20260105/orban-2066471218.html
https://ria.ru/20260101/orban-2065928099.html
сша
венгрия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59facd15cdcbed5f538ddfb07848239f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, виктор орбан, николас мадуро, дональд трамп, венесуэла, оон
В мире, США, Венгрия, Виктор Орбан, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Венесуэла, ООН
Орбан оценил события в Венесуэле по отношению к экономике Венгрии
Орбан: события в Венесуэле будут благоприятны для экономики Венгрии
БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. События в Венесуэле будут иметь благоприятные последствия для экономики Венгрии, поскольку Будапешт заинтересован в том, чтобы США контролировали больше запасов нефти, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Что касается событий в Венесуэле
, то это уже мощное проявление нового мира, нового языка. Мир будет говорить на этом языке в будущем. Для Венгрии
важно то, что вместе с Венесуэлой США
, по оценкам, контролируют 40-50% мировых запасов нефти. Это сила, способная существенно влиять на цены на энергоносители на мировом рынке... Это хорошая новость для Венгрии", - сказал Орбан
на пресс-конференции в Будапеште
.
По его словам, для проведения экономической политики, объявленной президентом США Дональдом Трампом
, Америке
нужно много дешёвой энергии.
"Я вижу серьезный шанс, что после того, как Венесуэла будет взята под контроль, для Венгрии создастся более благоприятная ситуация на энергетическом рынке", - отметил Орбан.
Венгерский премьер сообщил, что с момента прихода к власти Трампа год назад США осуществили 13 инвестиционных проектов в Венгрии, ожидаются и новые проекты.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас
в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН
, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
.