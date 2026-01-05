Орбан оценил события в Венесуэле по отношению к экономике Венгрии

БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. События в Венесуэле будут иметь благоприятные последствия для экономики Венгрии, поскольку Будапешт заинтересован в том, чтобы США контролировали больше запасов нефти, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Что касается событий в Венесуэле , то это уже мощное проявление нового мира, нового языка. Мир будет говорить на этом языке в будущем. Для Венгрии важно то, что вместе с Венесуэлой США , по оценкам, контролируют 40-50% мировых запасов нефти. Это сила, способная существенно влиять на цены на энергоносители на мировом рынке... Это хорошая новость для Венгрии", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште

По его словам, для проведения экономической политики, объявленной президентом США Дональдом Трампом Америке нужно много дешёвой энергии.

"Я вижу серьезный шанс, что после того, как Венесуэла будет взята под контроль, для Венгрии создастся более благоприятная ситуация на энергетическом рынке", - отметил Орбан.

Венгерский премьер сообщил, что с момента прихода к власти Трампа год назад США осуществили 13 инвестиционных проектов в Венгрии, ожидаются и новые проекты.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.