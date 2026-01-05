https://ria.ru/20260105/orban-2066471218.html
Венгрия надеется на отмену санкций против России к 2027 году, заявил Орбан
Венгрия надеется, что к 2027 году будет урегулирован конфликт на Украине и санкции против России будут сняты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 05.01.2026
Венгрия надеется на отмену санкций против России к 2027 году, заявил Орбан
