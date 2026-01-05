Рейтинг@Mail.ru
Венгрия надеется на отмену санкций против России к 2027 году, заявил Орбан - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/orban-2066471218.html
Венгрия надеется на отмену санкций против России к 2027 году, заявил Орбан
Венгрия надеется на отмену санкций против России к 2027 году, заявил Орбан - РИА Новости, 05.01.2026
Венгрия надеется на отмену санкций против России к 2027 году, заявил Орбан
Венгрия надеется, что к 2027 году будет урегулирован конфликт на Украине и санкции против России будут сняты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:37:00+03:00
2026-01-05T14:37:00+03:00
в мире
венгрия
россия
украина
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20260105/orban-2066470864.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
Венгрия надеется на отмену санкций против России к 2027 году, заявил Орбан

Орбан: Венгрия надеется на снятие санкций против России к 2027 г

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. Венгрия надеется, что к 2027 году будет урегулирован конфликт на Украине и санкции против России будут сняты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы надеемся, что к 2027 году нынешняя военная ситуация закончится, установится сбалансированная новая ситуация между Россией и Украиной, и в результате санкции будут сняты", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
По его словам, план ЕС запретить импорт нефти и газа из России разрушителен для Венгрии, поэтому сразу после окончательного решения Будапешт подаст в суд на Еврокомиссию за злоупотребление правовой базой, поскольку санкционные по сути меры принимают как решение в области торговой политики без согласия всех стран ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан не ожидает визита Путина в Венгрию вне рамок саммита по Украине
Вчера, 14:36
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала