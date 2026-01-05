Орбан не ожидает визита Путина в Венгрию вне рамок саммита по Украине

БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает вероятным визит президента России Владимира Путина в Венгрию вне рамок возможного саммита РФ-США по Украине, поскольку все двусторонние вопросы были обсуждены в ходе недавнего визита Орбана в Москву.