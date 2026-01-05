Орбан не ожидает визита Путина в Венгрию вне рамок саммита по Украине

БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает вероятным визит президента России Владимира Путина в Венгрию вне рамок возможного саммита РФ-США по Украине, поскольку все двусторонние вопросы были обсуждены в ходе недавнего визита Орбана в Москву.
"Визит президента России Путина в Венгрию несвоевременен, я не вижу в этом необходимости. Мы знаем, что Венгрия - одна из немногих стран, где не будет политических препятствий для такого визита. Так что, если есть причина, необходимость в этом, например, мирные переговоры, то препятствий для этого нет", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
Венгерский премьер-министр напомнил, что в конце ноября 2025 года был с визитом в Москве, в ходе которого лидеры России и Венгрии "договорились обо всём, о чем было можно" и "обсудили все вопросы, поэтому двусторонние отношения в настоящее время не требуют еще одной личной встречи".
По словам Орбана, проведение саммита РФ-США по Украине по-прежнему на повестке дня, Венгрия готова его принять.
"Приезд американского президента или какого-либо высокопоставленного американского политика в Венгрию вполне вероятен, потому что весной в Венгрии пройдут политические мероприятия, на которые всегда приезжают высокопоставленные американские политики", - отметил Орбан.
Венгерский премьер добавил, что такой визит пошёл бы на пользу Будапешту, поскольку продемонстрировал бы успех венгерской внешней политики, направленной на поиск партнёров, но это не было бы вмешательством в предстоящие весной парламентские выборы, потому что вмешательство предполагает прежде всего финансовое участие других стран, подобно тому как Брюссель в открытую поддерживает, в том числе финансово, оппозиционную венгерскую партию "Тиса".
