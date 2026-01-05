Рейтинг@Mail.ru
Орбан не ожидает визита Путина в Венгрию вне рамок саммита по Украине - РИА Новости, 05.01.2026
14:36 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/orban-2066470864.html
Орбан не ожидает визита Путина в Венгрию вне рамок саммита по Украине
Орбан не ожидает визита Путина в Венгрию вне рамок саммита по Украине - РИА Новости, 05.01.2026
Орбан не ожидает визита Путина в Венгрию вне рамок саммита по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает вероятным визит президента России Владимира Путина в Венгрию вне рамок возможного саммита РФ-США по... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:36:00+03:00
2026-01-05T14:36:00+03:00
в мире
венгрия
россия
украина
виктор орбан
владимир путин
венгрия
россия
украина
в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, владимир путин
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан не ожидает визита Путина в Венгрию вне рамок саммита по Украине

Орбан не ожидает визита Путина в Венгрию вне рамок саммита РФ-США

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает вероятным визит президента России Владимира Путина в Венгрию вне рамок возможного саммита РФ-США по Украине, поскольку все двусторонние вопросы были обсуждены в ходе недавнего визита Орбана в Москву.
"Визит президента России Путина в Венгрию несвоевременен, я не вижу в этом необходимости. Мы знаем, что Венгрия - одна из немногих стран, где не будет политических препятствий для такого визита. Так что, если есть причина, необходимость в этом, например, мирные переговоры, то препятствий для этого нет", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Орбан сделал неожиданное заявление о мирном соглашении по Украине
31 декабря 2025, 18:53
Венгерский премьер-министр напомнил, что в конце ноября 2025 года был с визитом в Москве, в ходе которого лидеры России и Венгрии "договорились обо всём, о чем было можно" и "обсудили все вопросы, поэтому двусторонние отношения в настоящее время не требуют еще одной личной встречи".
По словам Орбана, проведение саммита РФ-США по Украине по-прежнему на повестке дня, Венгрия готова его принять.
"Приезд американского президента или какого-либо высокопоставленного американского политика в Венгрию вполне вероятен, потому что весной в Венгрии пройдут политические мероприятия, на которые всегда приезжают высокопоставленные американские политики", - отметил Орбан.
Венгерский премьер добавил, что такой визит пошёл бы на пользу Будапешту, поскольку продемонстрировал бы успех венгерской внешней политики, направленной на поиск партнёров, но это не было бы вмешательством в предстоящие весной парламентские выборы, потому что вмешательство предполагает прежде всего финансовое участие других стран, подобно тому как Брюссель в открытую поддерживает, в том числе финансово, оппозиционную венгерскую партию "Тиса".
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан сообщил европейским лидерам плохие новости об Украине
23 декабря 2025, 13:40
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
