Опрос показал, как мигранты из Венесуэлы в США отнеслись к похищению Мадуро

Политическая ориентация опрошенных отразила разницу мнений в отношении задержания Мадуро. О том, что американские венесуэльцы склонны поддерживать произошедшее, заявили 66% сторонников Республиканской партии против 30% сторонников Демократической партии. При этом мнение о несогласии венесуэльцев США с захватом выразили 4% сторонников республиканцев и 17% сторонников демократов.