Опрос показал, как мигранты из Венесуэлы в США отнеслись к похищению Мадуро
21:34 05.01.2026
Опрос показал, как мигранты из Венесуэлы в США отнеслись к похищению Мадуро
Опрос показал, как мигранты из Венесуэлы в США отнеслись к похищению Мадуро
в мире
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
в мире, венесуэла, нью-йорк (город), сша, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Нью-Йорк (город), США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Опрос показал, как мигранты из Венесуэлы в США отнеслись к похищению Мадуро

YouGov: венесуэльские иммигранты в США поддерживают задержание Мадуро

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Американцы склонны считать, что венесуэльские иммигранты в США скорее поддерживают задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками, следует из данных опроса компании YouGov.
Согласно результатам опроса, мнение о том, что живущие в США выходцы из Венесуэлы поддерживают похищение Мадуро, выразили 43% опрошенных, в то время как 11% заявили о том, что американские венесуэльцы не поддерживают произошедшее. Еще 12% респондентов выступили с суждением, что число сторонников и противников задержания Мадуро среди венесуэльцев в США примерно равное, тогда как 34% затруднились дать ответ.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро
Вчера, 20:46
Политическая ориентация опрошенных отразила разницу мнений в отношении задержания Мадуро. О том, что американские венесуэльцы склонны поддерживать произошедшее, заявили 66% сторонников Республиканской партии против 30% сторонников Демократической партии. При этом мнение о несогласии венесуэльцев США с захватом выразили 4% сторонников республиканцев и 17% сторонников демократов.
В то же время 31% американцев заявили, что США следует прекратить блокаду нефтяного экспорта Венесуэлы после захвата Мадуро. При этом 22% выразили мнение, что Штаты должны продолжать блокаду. Еще 47% затруднились дать ответ.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Суд над Мадуро в США состоится не раньше 2027 года, пишет Bloomberg
Вчера, 21:16
 
В миреВенесуэлаНью-Йорк (город)СШАНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
