Опрос показал, как мигранты из Венесуэлы в США отнеслись к похищению Мадуро

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Американцы склонны считать, что венесуэльские иммигранты в США скорее поддерживают задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками, следует из данных опроса компании YouGov.
Согласно результатам опроса, мнение о том, что живущие в США выходцы из Венесуэлы поддерживают похищение Мадуро, выразили 43% опрошенных, в то время как 11% заявили о том, что американские венесуэльцы не поддерживают произошедшее. Еще 12% респондентов выступили с суждением, что число сторонников и противников задержания Мадуро среди венесуэльцев в США примерно равное, тогда как 34% затруднились дать ответ.
Политическая ориентация опрошенных отразила разницу мнений в отношении задержания Мадуро. О том, что американские венесуэльцы склонны поддерживать произошедшее, заявили 66% сторонников Республиканской партии против 30% сторонников Демократической партии. При этом мнение о несогласии венесуэльцев США с захватом выразили 4% сторонников республиканцев и 17% сторонников демократов.
В то же время 31% американцев заявили, что США следует прекратить блокаду нефтяного экспорта Венесуэлы после захвата Мадуро. При этом 22% выразили мнение, что Штаты должны продолжать блокаду. Еще 47% затруднились дать ответ.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.