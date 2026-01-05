В ООН выступили за силу закона, а не право сильного в Венесуэле

ООН, 5 янв – РИА Новости. ООН хотела бы видеть не право сильного, а силу закона, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя военную операцию США в Венесуэле.
"Мы хотим видеть не право сильного, а силу закона", - сказал Дюжаррик во время пресс-конференции.
Ранее в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности зачитала официальное заявление генсека организации Антониу Гутерреша. В нём говорилось, что, по оценке главы ООН, Соединённые Штаты не соблюдали нормы международного права в ходе своей военной операции в Венесуэле 3 января.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковали действия США и МИД КНДР.