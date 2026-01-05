Рейтинг@Mail.ru
В ООН выступили за силу закона, а не право сильного в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
23:04 05.01.2026
В ООН выступили за силу закона, а не право сильного в Венесуэле
В ООН выступили за силу закона, а не право сильного в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
В ООН выступили за силу закона, а не право сильного в Венесуэле
ООН хотела бы видеть не право сильного, а силу закона, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя военную операцию США в... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
стефан дюжаррик
силия флорес
оон
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, стефан дюжаррик, силия флорес, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Стефан Дюжаррик, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
В ООН выступили за силу закона, а не право сильного в Венесуэле

Дюжаррик: ООН выступает за силу закона, а не право сильного в Венесуэле

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
ООН, 5 янв – РИА Новости. ООН хотела бы видеть не право сильного, а силу закона, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя военную операцию США в Венесуэле.
"Мы хотим видеть не право сильного, а силу закона", - сказал Дюжаррик во время пресс-конференции.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД
Вчера, 22:09
При этом Дюжаррик отказался прямо заявить, что действия США в Венесуэле являются прямым нарушением Устава ООН.
Ранее в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности зачитала официальное заявление генсека организации Антониу Гутерреша. В нём говорилось, что, по оценке главы ООН, Соединённые Штаты не соблюдали нормы международного права в ходе своей военной операции в Венесуэле 3 января.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковали действия США и МИД КНДР.
Замгенсека ООН о нарушении США норм международного права - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
США не соблюдали нормы международного права в Венесуэле, заявил генсек ООН
Вчера, 18:15
 
