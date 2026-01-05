Рейтинг@Mail.ru
В ООН отказались комментировать новую стратегию нацбезопасности США - РИА Новости, 05.01.2026
23:01 05.01.2026
В ООН отказались комментировать новую стратегию нацбезопасности США
2026-01-05T23:01:00+03:00
2026-01-05T23:01:00+03:00
В ООН отказались комментировать новую стратегию нацбезопасности США

ООН, 5 янв - РИА Новости. Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик в понедельник отказался комментировать новую стратегию нацбезопасности США и возрождение "доктрины Монро" в XXI веке.
"Мы не собираемся вдаваться в подробный анализ стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов... Каждая страна имеет право устанавливать свою собственную политику национальной безопасности и свои собственные цели в области национальной безопасности. Мы просим, чтобы это делалось в полном соответствии с международным правом", - заявил он в ответ на вопрос о заявлениях США на тему доктрины.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что доктрину Монро теперь называют "Донро" в честь него, так как его администрация якобы превзошла цели внешнеполитической концепции прошлого.
На фоне операции США против Венесуэлы Трамп призвал не забывать о доктрине, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав, а также не подвергать сомнению лидерство США в Западном полушарии.
Доктрина Монро является программой внешней политики США, провозглашённой президентом Джеймсом Монро в его ежегодном обращении к конгрессу США в декабре 1823 года. В нем он призвал европейские державы воздержаться от дальнейшей колонизации или политического вмешательства в дела стран Западного полушария. Со временем фраза "доктрина Монро" стала означать политику геополитического доминирования США в Западном полушарии.
