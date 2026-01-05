Рейтинг@Mail.ru
21:06 05.01.2026 (обновлено: 21:18 05.01.2026)
ООН не получала никаких официальных объяснений от США, заявил представитель
сша
оон
венесуэла
удары сша по венесуэле
в мире
сша, оон, венесуэла, удары сша по венесуэле, в мире
США, ООН, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, В мире
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026
ООН, 5 янв - РИА Новости. ООН не получала никаких официальных разъяснений от США касательно проведения военной операции в Венесуэле, заявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Мы не получали каких-либо официальных разъяснений со стороны США касательно того, что произошло", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
Он также отказался напрямую ответить на вопрос журналистов касательно того, расценивает ли всемирная организация действия США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро как похищение.
"Думаю, я ответил на ваш вопрос, насколько это было в моих силах", - сказал Дюжаррик.
Заголовок открываемого материала